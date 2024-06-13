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美品　PIANIQUE ピアニーク　アレキサンダーテクニーク　ピアノ　島村楽器店
商品番号 A37699572717
商品名

美品　PIANIQUE ピアニーク　アレキサンダーテクニーク　ピアノ　島村楽器店
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,042 円
在庫状況 あり

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商品詳細

娘が使わなくなったので出品します。1年前くらい購入して2〜3回使用しました。　ピアニストの為のアレキサンダーテクニークを、応用した姿勢バランスマットのピアニークになります。カラー　ブルーです。裏面に写真では映らないような少し傷があります。
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