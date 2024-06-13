美品　PIANIQUE ピアニーク　アレキサンダーテクニーク　ピアノ　島村楽器店

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商品詳細
娘が使わなくなったので出品します。1年前くらい購入して2〜3回使用しました。 ピアニストの為のアレキサンダーテクニークを、応用した姿勢バランスマットのピアニークになります。カラー ブルーです。裏面に写真では映らないような少し傷があります。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate472248.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation221621.html
http://narcologia.ru/goods/enquire909589.html
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