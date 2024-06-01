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商品詳細
タイプ···ストラトキャスタータイプボディタイプ···ソリッド最上位モデルJacksonStarsASL-TN01LTDTBLエボニー指板スルーネックFloyd日本製アーム ハードケース付青の虎目が非常に美しいです！フレットもほぼ減ってませんのでメンテナンスなしですぐご使用いただけます。弦はアーニーボールの0.10〜0.46をはってます。ダウンチューナー取り付けてますのでそのままお送りします。商品説明メーカーJacksonジャクソン商品名ランディVエレキギター製造国日本品番ASL-TN01LTDシリアル080199重量約3.7kgカラーTBL主なスペック木材:フレイムメイプルトップ、メイプルスルーネック、マホガニーバック(ウイング部)ペグゴトーGOTOH指板エボニー指板Ebonyピックアップ(F)セイモアダンカンSH-1n(’59)(R)セイモアダンカンTB-4(JB)トレモロユニットフロイドローズFloydRose(ドイツ製)ポジションマークマザーオブパールブランドロゴアバロン(ネットより引用)
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate889648.html
http://narcologia.ru/goods/displease655231.html
http://narcologia.ru/goods/Persia426188.html
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate889648.html
http://narcologia.ru/goods/displease655231.html
http://narcologia.ru/goods/Persia426188.html
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL
Jackson Stars ASL-TN01 LTD TBL