Blu-ray 11人の軌跡 INIの奇跡

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商品詳細
PRODUCE101JAPAN2番外編11人の軌跡INIの奇跡のBlu-rayです。後藤、佐野、許、松田は未開封です。それ以外のメンバーは開封再生しております。１年ほど自宅で保管しておりました。気になる点がありましたらお気軽にコメントください。プチプチ＆ダンボール箱で梱包し、らくらくメルカリ便にて発送いたします。即購入可◎PRODUCE101JAPAN2番外編プデュ2日プ2ブルーレイ bluray人気グループ...INI
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