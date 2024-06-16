★ 吉岡浩太郎『橋・三々』シルクスクリーン・風景画　街角　街並み　花火

【商品説明】作家名：吉岡浩太郎タイトル：橋・三々（ブラウン）技法：シルクスクリーン額サイズ：ヨコ620ｘタテ470（mm）絵サイズ：ヨコ409ｘタテ318（mm）【補足説明】新品 限定500部 作者直筆サイン 額付き（木製・表面アクリル・色：ブラウン）【商品解説】■吉岡浩太郎(よしおか・こうたろう)（KOTAROYOSHIOKA）１９２８年 山口県生まれる。１９６７年 スクリーン版画の研究を始める１９７３年 絵画研修のため渡欧１９７４年 セントラル画廊でスクリーン版画個展１９９２年 スクリーン版画個展１９９６年 日蓮宗円頓寺障壁画制作１９９７年以降 毎年ピクチャーショーで新作発表。各種カレンダーや雑誌(表紙)掲載２００４年 東京絵画フェスティバル出品２００６年 ユネスコ葉書に決定２００７年 技術評論社「和の趣」に掲載２００８年 西京銀行２００８年カレンダー採用 風水版画展開催２０１１年 額縁絵画展出品２０１２年 個展・グループ展開催２０１３年 横濱グッズ-001受賞２０１４年 日本ユネスコ協会支援カード採用２０１６年 没（享年８８歳）以後、30年以上に渡り一緒に作品制作を行ってきました息子が初代の意思を継ぎ２代目浩太郎に襲名する形式...額縁入り主題...風景・海景