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ポケモンカードゲーム　ミミッキュV MAX
商品番号 Y74698773385
商品名

ポケモンカードゲーム　ミミッキュV MAX
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。商品↓---------------------------------------------ポケモンカードゲームVMAXクライマックスミミッキュVMAX(s8b234/184CSR)１枚です。--------------------------------------------入手後すぐスリーブにて保管しております。特に傷もなく比較的美品かと思いますが一度人手に渡った物である事をご理解頂ければと思います。初期傷等はご容赦下さい。状態に神経質な方はご遠慮下さい。種類···ポケモンカード(ポケカ)
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