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- YAMAHA フルート YEL-211S Eメカ付き【美品】
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商品詳細
【付属品】ハードケースメンテナンスロッドYAMAHAフルートモデル:YFL-211S閲覧ありがとうございます。動作確認済みです。Eメカ付きの為、音が出やすく初心者向けです。清掃済みです。打痕や凹みはありません。
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