

【レア】Mrs. GREEN APPLE 大森元貴 絵本 メメント・モリ 【レア】Mrs. GREEN APPLE 大森元貴 絵本 メメント・モリ



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「メメント・モリ」文・大森元貴／絵・大谷たらふMrs.GREENAPPLE大森元貴の初著書。ソロ作品「メメント・モリ」から生まれた心温まる物語。⚠️直筆サイン(印刷)入り歌詞カードは付きません。一読しています。外袋はありません。カバーに細かなスレや傷等あります。また、気になる折れ等ある場合があります。商品画像で確認の上、ご購入お願い致します。