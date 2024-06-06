正規品　新品未開封品 いねむりひつじうち嫁　hai先生描　ユナ 抱き枕カバー

正規品 新品未開封品いねむりひつじうち嫁★hai先生描き下ろしユナ抱き枕カバーhai先生描き下ろしオリジナルキャラクター、ユナちゃんの描き下ろし抱き枕カバーイラスト：haiサイズ：横50cm×縦160cm素材：桜餅（しろもうふ製）トラブル防止の為、あくまでも中古品ご理解の上、ご購入お願い致しますグッズ種類···抱き枕/クッション



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