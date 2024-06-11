三味線立て 一丁立て 一棹用 下部収納付き 和楽器 1本 桐

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商品詳細
★値下げ、バラ売り不可です★☆写真に写っていないものは付属しません☆◆【商品状態】◆・通常使用程度の擦れや使用感はありますが目立つ傷や汚れ、破損はありません。・サイズ高さ103.5cm×幅26.5cm×奥行き15.5cm箱内寸高さ32cm×幅24cm×奥行き13.5cm※実測のため誤差あり・おそらく桐製だと思います。※当方の商品は全て買取り品となります。そのため購入時期、製造年(年式)、使用期間(中古のみ)などは不明です。◆【保管状況】◆・禁煙、ペットなし◆【発送・梱包】◆・発送：家庭の事情により発送は平日のみ(土日祝不可)となりますm(__)m・梱包：巻段ボール、リサイクル段ボール、梱包用ラップなどを使用するので梱包の見た目は良くありません。◆【返品】◆・プロフィールの返品規定をご確認ください。#エスエイチケイリサイクル
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