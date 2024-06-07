尺八 寸菅 銘木 都山流　松濤

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。尺八本体と箱のセットです。押し入れに眠っていたものです。操作は分かりませんので、状態は写真をご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/recycling686614.html
http://narcologia.ru/goods/choice121785.html
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