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- ⭐️都山流尺八 1尺8寸 骨董 希少 雪州 煤竹 凄い飴色の古い尺八
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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。(飯田)雪州銘の尺八です。雪州銘尺八では珍しい都山流の歌口です。演奏会にて使用しておりました。＊唄口などの状態は画像にて御確認願います。約54.8センチ約480グラム(主観)惚れ惚れする素晴らしい竹色の古管です。年代物の尺八で、キズや手直しはあるものの、息漏れするようなヒビ割れもなく、大変古い尺八の割には良い状態だと思います。音色は素晴らしく、甲乙、メリ音、ストレス無く鳴ります。(付属)古い袋と古い唄口キャップ(オマケです。)(袋、唄口キャップは変わる場合がございます。)宜しくお願い致します。琴箏三絃三味線琵琶胡弓三曲合奏種類···尺八
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http://narcologia.ru/goods/encourage609472.html
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飯田雪洲銘1尺8寸尺八 宇都宮市 おもちゃ・ホビー・グッズ | bca.edu.gr
都山流尺八 在銘(竹州？)2印 古い尺八 | labiela.com
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