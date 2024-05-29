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⭐️都山流尺八　1尺8寸　骨董　希少　雪州　煤竹　凄い飴色の古い尺八
商品番号 Y23684565579
商品名

⭐️都山流尺八　1尺8寸　骨董　希少　雪州　煤竹　凄い飴色の古い尺八
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 28,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。(飯田)雪州銘の尺八です。雪州銘尺八では珍しい都山流の歌口です。演奏会にて使用しておりました。＊唄口などの状態は画像にて御確認願います。約54.8センチ約480グラム(主観)惚れ惚れする素晴らしい竹色の古管です。年代物の尺八で、キズや手直しはあるものの、息漏れするようなヒビ割れもなく、大変古い尺八の割には良い状態だと思います。音色は素晴らしく、甲乙、メリ音、ストレス無く鳴ります。(付属)古い袋と古い唄口キャップ(オマケです。)(袋、唄口キャップは変わる場合がございます。)宜しくお願い致します。琴箏三絃三味線琵琶胡弓三曲合奏種類···尺八
http://narcologia.ru/goods/recuperation711321.html
http://narcologia.ru/goods/encourage609472.html
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