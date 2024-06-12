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商品詳細
中国清代の書家、呉昌碩の文鎮2個セットです。約19.5×3cm厚さ5mmシルバーのようなガッチリした素材です。以前いただいた物ですが、使用せずに保管していました。他に出品も見られないので、かなりレアなものかと思います！特に傷などありませんが、神経質か方は購入をお控えください。即購入可、バラ売り不可。水濡れ対策とプチプチ梱包をして発送いたします。お値下げはご遠慮くださいm(__)m
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