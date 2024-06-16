アイナナ モンぬい わるモフ 八乙女楽 セット

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暗所にて保管しておりました。未使用・タグ付きになります。アミューズメント景品のためご理解の程よろしくお願いいたします。OPP袋等で水濡れ防止対策をし、メルカリ便コンパクトにて発送致します。すこし圧迫しての発送となります。ご了承ください。即購入可⭕️お取り置き❌単体販売❌何かありましたらコメントにてご質問ください。他に出品してる物も購入予定の場合もコメント頂けますと対応させていただきます。(同時購入の場合、梱包を一緒させて頂く為、送料分のお値引き出来ます)アイドリッシュセブンIDOLiSH7アイナナTRIGGER八乙女楽きらどるモンぬいアイナナパレードプライズプライズきらどるぬいぐるみモンぬいワルモフ八乙女楽タグ、ボールチェーン付