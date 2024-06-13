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美品　尾崎豊　ポスター　誕生　BIRTH
商品番号 C95151593024
商品名

美品　尾崎豊　ポスター　誕生　BIRTH
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 3,757 円
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商品詳細

尾崎豊の復活アルバム\"誕生\"のリリース告知ポスターです。非売品となります。画鋲痕などの傷みはございません。宜しくお願い致します。サイズB2（51.5cm×72.8cm）グッズ種類···ポスター#尾崎豊#美品#ポスター#店頭#特典#非売品#十七歳の地図#BIRTH#誕生#グッズ#レア#当時#復刻グッズ種類···ポスター
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