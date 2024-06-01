ディズニーシー　ヴェネチアン・ゴンドラ　ぬいぐるみ　ミッキー　ミニー　グーフィー

【お値下げ不可】【即購入可】お買い上げテープの跡がペタペタと残っています。それ以外は新品未使用品ですので美品です！6枚目に500mlのボトルとサイズ比較していますかなり大きさがあり立派です！！！お手数ですがトラブル防止のためまずはプロフィールのご一読をお願いできればと思います(*.ˬ.))お読みの上わからない点や速達対応、梱包の変更ご希望の方はコメント欄にてお伺いいたします！ディズニー40周年の記念に、レトロなお品物をおうちに飾って見てはいかがでしょうか？



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