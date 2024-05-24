Oシリアル　日本製　レリック　フェンダーストラト　ダイナ

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フェンダーのレリックストラト出品致します。音出し確認済み。高校生時代に、やく10年ぶり、こちらのレリックストラトを購入しました。シリアルによると、たしかに90年代の物です。あと、ネット上で何人の詳しい人に聞いたら、おそらくダイナ作です。チェシャーキャットはギター用スティッカーですので、跡なしで簡単に剥がれそうです。レリック化は購入以前からで、自分がした後加工はチェシャーキャット、ピックガードの交換、(Kluson)トレモロブロックの交換。元から付けられたピックガードも付属します。現在入ってるピックアップはオリジナルパーツです。バックパネルはありません。フレット残りの判断はあんまり自信がないが、残りはおそらく十分かと思います。自分もあれほど使用はしてなくて、セカンドかサードギターの用に使っていました。重さ3.67kg。中古で古楽器ですからパーツのサビや汚れはあります。購入希望者様、質問のある検討者よろしくお願いいたします！タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···Fender