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DJMAX RESPECT SEASON7 アクリルスタンド\u0026デスクマット
商品番号 K49113375846
商品名

DJMAX RESPECT SEASON7 アクリルスタンド\u0026デスクマット
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 6,556 円
在庫状況 あり

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商品詳細

付属商品アクリルスタンドレナ、クレア、フェイル　1つずつデスクマット1点※アクリルスタンドについて、未開封品ですがスレ傷がございますので下記説明をお読みください！DJMAXRESPECTのキャラクタ、エルクレア、エルフェイル、レナちゃんのアクリルスタンドとデスクマットの出品ですSeason7のテーマ、VTuberの可愛らしいデザインです。写真は自分用に購入したものを開封したものですお渡しするのは未開封品です韓国DJMAXSTOREで購入し、その後日本へ持ってきた正規品・未開封となりますそれぞれ自分用に1つと友人用に1つで合計2つずつ購入したのですが、要らないと言われたので出品します新品未開封です。また、同様の理由で他にもDJMAXグッズを何店か出品しておりますのでご覧頂ければと思います。単品販売は考えておらず、3人セットでの販売です※7/25デスクマットが売れたので非公開にしておりましたが、自分用のデスクマットがまだ未開封なのでしばらく出品継続いたしますあまりにも売れなければ今後非公開にする可能性がございます【スレ傷について】アクリルスタンドについて、未開封品ながら、配送時の問題か、またはもともとの商品の質が良くないのか、自分用に開封した商品はスレ傷がございましたスレ傷の例を最後の画像に載せていますのでご理解いただける方のみご購入ください#DJMAX#DJMAX_RESPECT#DJMAX_RESPECT_V#エルクレア#エルフェイル#レナ#プレイ以下公式HPに記載のデスクマット商品情報ですサイズ780*300*4素材ポリエステル
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