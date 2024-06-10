【値下げ】SILVERSTEIN製リガチャーCRYO4Goldシルバースタイン

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シルバースタイン Silverstein Works リガチャー QRYO4 Gold バリトンサックス/バスクラリネット Q11A



CRYO4 GOLD LIGATURE - GEN.5 | Silverstein Japan



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第5世代] SILVERSTEIN A-FRAME CRYO4 Gold クラリネット用リガチャー ...



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シルバースタインリガチャー 徹底解説！！ | スタッフブログ | 横浜の ...

種類···Ss,As,Ts用リガチャーアクセサリー・パーツ···リガチャー・キャップ音色に重厚感が出てきますが、息抜けは良く、明るく鳴り響きます。ほとんど使っていませんが、今回お譲りします。マウスピースとの接触面に傷がつかないための純正品パットも装着済みです。少しなら値引きも検討可能ですので、お問い合わせ下さい。