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- 【値下げ】SILVERSTEIN製リガチャーCRYO4Goldシルバースタイン
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商品詳細
種類···Ss,As,Ts用リガチャーアクセサリー・パーツ···リガチャー・キャップ音色に重厚感が出てきますが、息抜けは良く、明るく鳴り響きます。ほとんど使っていませんが、今回お譲りします。マウスピースとの接触面に傷がつかないための純正品パットも装着済みです。少しなら値引きも検討可能ですので、お問い合わせ下さい。
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