シマノ 20 メタニウム

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商品詳細
シマノ20メタニウム数年前にフィッシングエイトで購入し、定価の30870円でした。今巻いているラインを外し、新品シーガーのフロロマイスター14lb320mをお付けいたします。●ギア比：ノーマル●付属品：箱と備品は揃っております。箱に凹みがありますが、使用上問題ありません。●その他、注意事項：定期的にメンテナンスを行なっておりましたが、使用頻度が減ったため出品しました。メンテナンスは、シマノ純正のグリスとグリッチオイルのタンブルウィードを使用しています。傷や汚れは写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。#シマノ#SHIMANO
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