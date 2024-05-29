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ファイナルファンタジーⅩコカ・コーラフィギュア
商品番号 T23580025651
商品名

ファイナルファンタジーⅩコカ・コーラフィギュア
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気ゲームタイトル...ファイナルファンタジーファイナルファンタジーⅩコカ・コーラフィギュアコンプリート全３２体+おまけ６体昔、コカ・コーラのおまけに付いていたフィギュアです。目立った傷汚れはありませんがよくよく見ると小傷があります。ウエットティッシュ等で拭き取りましたが少々ベタつきがあるのも物があります。長期間自宅保管品です。上記、中古品にご理解ご了承下さる方よろしくお願い致します。
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