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乃木坂46 × B.L.T ラブコラボ 松村沙友理 Tシャツ Mサイズ
商品番号 C76241233722
商品名

乃木坂46 × B.L.T ラブコラボ 松村沙友理 Tシャツ Mサイズ
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,393 円
在庫状況 あり

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商品詳細

乃木坂46×B.L.Tラブコラボ松村沙友理TシャツMサイズ2013年に発売されたB.L.TコラボのTシャツです。袋に入れて保管をしていましたが、外装が劣化していたので袋を入れ替えて発送させて頂きますので予めご了承下さいm(__)m他にも生写真、乃木坂関連商品多数出品しています良かったら下のタグから飛んで見てみてください(^^)#えりchan乃木坂46グッズ人気グループ···乃木坂46グッズ種類···Tシャツ#乃木坂46#松村沙友理#BLT#ラブコラボ#さゆりんご#Tシャツ
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