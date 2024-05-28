破損、欠品状態❌❌　ミュータントタートルズ　タートルワゴン・フィギュア6体

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ミュータントタートルズ タートルワゴン フィギュア6体 | forstec.com



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⚠️バラ売りはしません。⚠️写真がすべてです。⚠️すべてかなり状態悪いです。⚠️破損、欠品ありですので全体的に状態が悪いよりも下の状態の品物になると思います。⚫タートルワゴン(写真1.2.3.4.5.6)外箱はガムテープ補給、破れ、傷み、汚れ、凹み、緩衝材等なくボロボロです。タートルワゴン、破損、欠品、汚れ、ネジのサビ、シール破れ、ホコリ等ありかなり状態悪いです。前面のバイザー破損。欠品多数、付属品は写真6枚目のみです。⚫フィギュア(写真7.8.9.10)破損、欠品、汚れ、ベタつき、色剥げ、色移り等ありかなり状態悪いです。すべてのフィギュアに武器等の付属品は全くありません。道着を着ているフィギュア左足破損。⚠️外箱も梱包材の一部と考えておりますのでご理解いただける方のみご購入下さい。⚠️綺麗な物、完品をお求めの方は絶対に購入しないで下さい。⚠️かなり遊んだかなり状態の悪い中古品ですのでご理解いただける方のみご購入下さい。⚠️上記の説明ご理解いただける方のみご購入下さい。