掛軸　 極楽禅寺　前大徳　西垣大道筆　一行書　共箱　C　5134A

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大きさ 全長約116.5cm×54.5cm （画寸）約32.5cm×52cm全体的にシミのような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。