ゆず 岩沢厚治 ピック

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ご覧いただきありがとうございます(^^)ゆずの岩沢厚治さんのピックです。2006年4月に行われた、Ribbonツアーの札幌公演の時に、アリーナ席にて、岩沢さんが花道より投げた物をキャッチしました。ずっと大切に保管してありましたが、ただいま断捨離中のため、出品いたします。細かい事を気にされる方、神経質な方は購入を御遠慮ください。プロフィール欄を必ずご覧頂き、納得頂いた方のみ、ご購入をお願いいたします。他にも色々出品しておりますので、よろしけれご覧下さい(^^)