ボーイング737-200 サウスウエスト航空 翼の上の非常口 機内 客室 内装 ...

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ドア壁パネルウィンドウガラスシェードあり航空放出品飛行機旅客機窓レアジャンクOverwingEmergencyexitdoor【状態】・傷汚れヒビ割れ破損など多数あり自立はできませんので壁に立てかけるなどしてお使いください。重量は5ｋｇ未満です。サイズはありますが重量はさほどありませんので持ち運びは可能ですブラインドは何かつっかえているのか写真の位置までしか下がりません。航空会社：サウスウエスト航空(米国)航空機：Boeing737-200機番は不明airlineエアライン飛行機旅客機航空機国内線国際線空港日航機内食ミールカトラリー雑貨鶴丸旧ロゴ骨董デッドストックギャレー飛行機模型プラモデルJAL日本航空ANA全日空JAS日本エアシステムケータリングTDA東亜国内航空JAA日本アジア航空JDA日本国内航空航空グッズレア機内カートインテリア