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ポケカ☆ポケモンカード マスカーニャex SAR レア品
商品番号 L14291481197
商品名

ポケカ☆ポケモンカード マスカーニャex SAR レア品
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,132 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードマスカーニャexSARコンビニで購入後すぐに硬質スリーブに入れ、さらにチャック袋に入れ清潔に保存しておりました。目立つ傷はないと思いますが、白欠け、指紋、初期傷の横線、縦線等などは素人につき基準が分からない為判断できません。写真をご覧頂き納得した上でご購入をお願い致します。トラブル防止のため完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。発送時はスリーブのまま水濡れや折れ防止の厚紙で挟みクッション封筒で発送いたします。検索用#ポケモンカード#ポケカ#コレクションカード#プレイ用#トレカ#ポケットモンスター#アニメ#キャラクターカード#ポケモンカード#クララ#N#クレイバースト#ポケモンカード151#ブイスターユニバース#vstarユニバース
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