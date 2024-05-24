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HAO COLLECTION クイントン・ランペイジ・ジャクソン　フィギュア
商品番号 K42061057549
商品名

HAO COLLECTION クイントン・ランペイジ・ジャクソン　フィギュア
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HAOCOLLECTIONクイントン・ランペイジ・ジャクソン　フィギュア未開封ですが、本体に日焼けや色あせ、箱にも日焼け、色あせ、キズ汚れ、ヘコミがあります。必ず写真にてご確認の上、ご検討よろしくお願いします。背面のテープが剥がれていますので、ご了承ください。#PRIDE#ジャクソン#UFC#rizin#格闘技#ソフビ#フィギュア
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