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- HAO COLLECTION クイントン・ランペイジ・ジャクソン フィギュア
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商品詳細
HAOCOLLECTIONクイントン・ランペイジ・ジャクソン フィギュア未開封ですが、本体に日焼けや色あせ、箱にも日焼け、色あせ、キズ汚れ、ヘコミがあります。必ず写真にてご確認の上、ご検討よろしくお願いします。背面のテープが剥がれていますので、ご了承ください。#PRIDE#ジャクソン#UFC#rizin#格闘技#ソフビ#フィギュア
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