YAMAHA YTR-9335NYS 第3世代 リードパイプ B♭トランペット

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ヤマハB♭トランペット、YTR-9335NYSのリードパイプ(マローンパイプ)です。2019年発売の第3世代になります。使用頻度は2ヶ月ほどですが、取り外した痕が5箇所ほどあります。またその際にハンダが飛んだ痕が数箇所あります。写真6枚目(主管側)の赤丸の部分がそのうちの一つですが、主管を入れる際に問題はありません。お気になさる方はご遠慮ください。よろしくお願い致します。#ヤマハ#トランペット#リードパイプ#マローンパイプ