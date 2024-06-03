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クリスタルボウル　8インチ
商品番号 V23457008072
商品名

クリスタルボウル　8インチ
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フロストタイプのクリスタルボウルです。数年前に3万ほどで購入いたしました。使わなくなりましたので出品いたします。
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