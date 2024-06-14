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北浜宗貴　輪島塗　本蒔絵　黒柿　山水蒔絵　扇面香合
商品番号 P57636056365
商品名

北浜宗貴　輪島塗　本蒔絵　黒柿　山水蒔絵　扇面香合
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 11,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品です貴重な黒柿だけを使用した逸品でとても綺麗な状態です　発送は60サイズで行います
http://narcologia.ru/goods/peroration353015.html
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