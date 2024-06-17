PF-78-1 パーフェクトガンダム

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PF-78-1パーフェクトガンダム◼️暗所保管していたので状態は良好です。◼️写真に写っている部品が発送物すべてです。◼️ティッシュペーパーは出品対象外です。◼️箱はありません。箱の一部を切り取った商品説明はあります。◼️EXPLANATIONPF-78-1「パーフェクトガンダム」は、傑作機「RX-78ガンダム」を基本として、その性能を総合的に向上させることを目的とする設計案のひとつである。本体に特別な改造を施すことなく、機体各部に追加ユニットを装着することで各種機能を強化している。機体のほとんどが増加装甲で覆われたため、そのシルエットは一変した。右腕にダブルビーム・ガンを装備し、ショルダーキャノンと併せて遠距離戦闘時の火力を大幅に強化。シールド裏面には機雷投下ユニットと予備のビームサーベルが搭載されている。追加ユニットによって重量が増加しているが、バックパックや脚部に増設されたスラスターにより、機動性はむしろ向上している。FSWS系とは別のチームによる設計案だが、コア・ブースター並のエンジンを装着するという設計案はこの機体を指すとする説もある。予備のビームサーベルやプロペラント・タンクの実装などから明白なように、本来は宇宙空間での長時間ミッションを想定した機体とされているが、運用状況によってはそれ以外の環境でも絶大な機能向上を示したようだ。