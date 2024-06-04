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サッポロ一番　ヨーヨー　昭和レトロ　レア　置物　インテリア雑貨　おもちゃ
商品番号 N42453520759
商品名

サッポロ一番　ヨーヨー　昭和レトロ　レア　置物　インテリア雑貨　おもちゃ
ブランド名 サッポロイチバン
特別価格 税込 9,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきまして、誠にありがとうございます。かなり古いもので、キズ、ヒビ、汚れありです。動作確認したところ、乾電池を入れてみると青色の部分だけがピカピカ光りました。赤色の部分は、内部が壊れていて乾電池が入れられませんでした。（液漏れの跡あり）ヨーヨーとして遊ぶことが出来ます。インテリア雑貨、置物としてお楽しみ下さい。サイズ直径が、約5.5cm厚みは、約4cm全ての写真をご確認ください。即購入OKです。ゆうパケットプラスでお届けいたします。（郵便局窓口で手続きをしますので、平日発送となります）※誠に恐れ入りますが、お値下げ、おまとめ、専用対応は致しかねます。この他にも、「コカコーラヨーヨー」も出品しております。どうぞよろしくお願い申し上げます。サッポロ一番みそラーメンサッポロ一番しょうゆ味サッポロ一番塩ラーメン
http://narcologia.ru/goods/waveform899517.html
http://narcologia.ru/goods/recycling329914.html
http://narcologia.ru/goods/peroration103615.html
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