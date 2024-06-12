ピエタオカリナソプラノ1CExcellent

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商品詳細
土笛工房ピエタのオカリナです。ソプラノC、エクセレントモデルです。明るい音色でどんな息圧でも失速しないで鳴ってくれます!指の組み合わせで倍音がF#G#が出るので演奏に使えると思います。温かみのある手作り土笛の存在感はきっとあなたの手元に置きたくなる逸品になると思います。
http://narcologia.ru/goods/flight183228.html
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http://narcologia.ru/goods/cotton806061.html
ピエタオカリナソプラノ1C Excellent-
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