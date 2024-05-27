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- セレビィV SR SA プロモ 175/S-P 漆黒のガイスト
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商品詳細
素人目で綺麗な状態ですが、神経質な方は購入をお控えください。念のため、トラブル防止のため、プレイ用でお願いします。スリーブに入れて保管してました。発送はメルカリ便、ローダーに入れて、ノーマルカード2~3枚重ねて折れ対策した上で、ラップに巻いて発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/capitation904008.html
http://narcologia.ru/goods/composite585854.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic587612.html
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