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美品 掛け軸 前大徳 雪尾要道作「室閑茶味清」共箱 茶掛 禅語 掛軸 年中掛け
商品番号 A12430788894
商品名

美品 掛け軸 前大徳 雪尾要道作「室閑茶味清」共箱 茶掛 禅語 掛軸 年中掛け
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ172×31センチ紙本共箱肉筆目立った汚れなく状態良いです。室閑茶味清(しつしずかなればちゃみきよし)茶室の中は静にさえわたり、いただく一服のお茶の何と清々しいことかという意味。インテリア和室床の間茶掛け茶道具おもてなし茶会書道・習字用品...硯書道・習字用品...硯、筆書道・習字用品...硯、筆、書道セット
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