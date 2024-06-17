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仁清 色絵 金彩 六角香炉 共箱 香炉 茶道具【k2457】
商品番号 O96168220343
商品名

仁清 色絵 金彩 六角香炉 共箱 香炉 茶道具【k2457】
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 18,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】巾　11.5cm～12.5cm高さ　12cm　目立つ傷なく良い状態です。----------------------------------------------------------☆ご挨拶とご注意点古物でございますので、時代や状態、内容についての感じ方は様々です。骨董品・中古品という事をご理解の上、ご購入ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。誠意を持ってお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/update7595.html
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