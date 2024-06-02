ルナアーラ　９枚セット

種類···ポケモンカード(ポケカ)ファーストオーナー品です。ポケモンカード新シリーズに追いつけないので、一部残して引退品としてコレクションから出品します。保存状態はお写真の通り全体的に綺麗です。ただしあくまでも素人目線の為、お写真ご確認のは必ずお願い致します。らくらくメルカリ便で、スリーブ、防水対策をしっかりと行った上、郵送させて頂きます。※タバコは吸いません。



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