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- バッカス テレキャスター用ネック【No,４】
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商品詳細
バッカス ユニバースシリーズのテレキャスター用ネックです。いつかカスタマイズして使おうと思っていましたが、今後その機会もないと判断しこの度出品致します。※同様の商品を4点同時に出しています。
http://narcologia.ru/goods/seamless290729.html
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