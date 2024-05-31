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【随心堂】有田焼　林九郎作　染錦南蛮船　南蛮人図　花器　花瓶　置物　蓋付　K42
商品番号 K66222008612
商品名

【随心堂】有田焼　林九郎作　染錦南蛮船　南蛮人図　花器　花瓶　置物　蓋付　K42
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ高約26cm　直径約11cm大変素晴らしい厳選作品でございます！大事にしていただける方をお待ちしております。経年や使用によるスレ・時代汚れ等御座います。キズ等は目立つ物は画像にてアップ致しますが、見落としなどがあるやもしれませんので恐れ入りますが全体画像にて入念なご確認のほどよろしくお願いいたします。特筆すべきキズや画像上で分からないであろう点、ニュウや割れ、瑕疵は必ず明記するよう心掛けて御座いますが、古いものですので、細かな小キズや古い上手な補修の有無、箱がある場合は蔵汚れや紐の有無・全体の状態などは必ず画像を入念にご参照の上ご検討下さい。後のご使用に関する漏れ・破損は補償出来ませんのでご承知おきください。
http://narcologia.ru/goods/slide856487.html
http://narcologia.ru/goods/cotton701361.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle738825.html
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