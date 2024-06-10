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機動戦士ガンダムUC ラプラスの箱 マルチスタンド初回限定版 新品・未開封
商品番号 F79420786455
商品名

機動戦士ガンダムUC ラプラスの箱 マルチスタンド初回限定版 新品・未開封
ブランド名 プレミアムバンダイ
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガンダムUCの重要な鍵を握る「ラプラスの箱」のマルチスタンドです箱に少しだけダメージ(凹みのような)があります(画像6枚目)新品未開封です1/100スケール初回限定版自宅保管の為気になる方はご遠慮ください即購入OK#ガンダム#UC#ユニコーン#ラプラスの箱#バナージ#限定#ペンスタンド#ユニコーンガンダム#UCガンダム#GUNDAMグッズ種類...その他
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