機動戦士ガンダムUC ラプラスの箱 マルチスタンド初回限定版 新品・未開封

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ガンダムUCの重要な鍵を握る「ラプラスの箱」のマルチスタンドです箱に少しだけダメージ(凹みのような)があります(画像6枚目)新品未開封です1/100スケール初回限定版自宅保管の為気になる方はご遠慮ください即購入OK#ガンダム#UC#ユニコーン#ラプラスの箱#バナージ#限定#ペンスタンド#ユニコーンガンダム#UCガンダム#GUNDAMグッズ種類...その他