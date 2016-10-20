

【非売品／球場配布／ヒットカウンター付き】 イチロー／ボブルヘッド(バブルヘッド)人形 (2016／マーリンズ) 新品 未使用 マリナーズ



レア非売品】イチローダブルボブルヘッド バブルヘッド/マリナーズ ...



☆イチロー ボブルヘッド(バブルヘッド)人形 《訳あり》(シアトル ...



イチロー ボブルヘッド フィギュア 首振り人形 グッズ マーリンズ ...



イチロー バブルヘッド マリナーズ マーリンズ 品多く 24500円引き www ...



レア非売品】イチローダブルボブルヘッド バブルヘッド/マリナーズ ...



マリナーズ イチロー氏のボブルヘッド人形配布 開場前から列できる ...



Amazon.co.jp: イチロー／ ボブルヘッド(バブルヘッド)人形 (2012 ...



イチロー バブルヘッド マリナーズ マーリンズ 品多く 24500円引き www ...



イチロー シアトル・マリナーズ ボブルヘッド 新人王 Genuine Merchandise



【非売品／球場配布／ヒットカウンター付き】 イチロー／ボブルヘッド(バブルヘッド)人形 (2016／マーリンズ) 新品 未使用 マリナーズ



イチロー マーリンズ 2016球場配布ボブルヘッド-



2023年最新】バブルヘッド イチローの人気アイテム - メルカリ



イチロー ボブルヘッド 引退記念 マリナーズ www.dimaivf.com



2023年最新】イチロー ボブルヘッドの人気アイテム - メルカリ

2017IchiroBobbleheadMariners\u0026Marlins2017年4月19日のセーフコ・フィールドでの試合、シアトルマリナーズ対マイアミマーリンズ戦で数量限定配布されました。その後、箱のまま暗所で自宅保管しておりました。2004年シーズン262安打の時のマリナーズのユニフォーム姿と、2016年メジャー3000安打の時のマーリンズのユニフォーム姿の二体が台座で繋がっております。もともと作りが粗いため、所々に塗装の剥げや塗装のはみ出し、黒い点などがありますが、配布当時のままの状態です。バットは取り外し可能なため、外したまま写真を撮りました。宅急便、60サイズで発送予定です。自宅保管にご理解いただける方にお譲りします。ペット、喫煙者、なし。断捨離のため出品ですが、まだ手放すか迷っているのでこの価格です。。。