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イチロー　バブルヘッド　マリナーズ　マーリンズ
商品番号 N47780963980
商品名

イチロー　バブルヘッド　マリナーズ　マーリンズ
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 19,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2017IchiroBobbleheadMariners\u0026Marlins2017年4月19日のセーフコ・フィールドでの試合、シアトルマリナーズ対マイアミマーリンズ戦で数量限定配布されました。その後、箱のまま暗所で自宅保管しておりました。2004年シーズン262安打の時のマリナーズのユニフォーム姿と、2016年メジャー3000安打の時のマーリンズのユニフォーム姿の二体が台座で繋がっております。もともと作りが粗いため、所々に塗装の剥げや塗装のはみ出し、黒い点などがありますが、配布当時のままの状態です。バットは取り外し可能なため、外したまま写真を撮りました。宅急便、60サイズで発送予定です。自宅保管にご理解いただける方にお譲りします。ペット、喫煙者、なし。断捨離のため出品ですが、まだ手放すか迷っているのでこの価格です。。。
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