抹茶碗 黄交趾 『 玩具尽 』 御室窯 茶道具 茶器 共箱 逸品 美品 です。

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抹茶碗黄交趾『玩具尽』御室窯茶道具茶器共箱逸品美品です。寸法(約)径127mmx高78mm自宅保管の新古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道 煎茶 茶托 茶筒 茶合 茶匙 抹茶 玉露 染付 茶碗 茶具 緑茶 抹茶碗 茶碗 黄交趾 交趾 交趾茶碗 御室窯 アンティーク わび さび 釉薬 窯元 茶道具#抹茶碗#黄交趾#交趾茶碗#御室窯#京焼#平安御室窯#茶道具#茶碗#茶器#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#値下げカラー...イエロー種類...茶道具