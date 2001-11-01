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ホットワークス　ブリッツ スカイライン hotworks NISSAN 日産
商品番号 N30817947366
商品名

ホットワークス　ブリッツ スカイライン hotworks NISSAN 日産
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 1,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホットワークス　ブリッツD1スカイラインER342004　hotworksNISSANニッサン　日産　型番：MS0524001/24スケールホットワークスのD1グランプリシリーズ、ブリッツD1スカイラインER342004右側のサイドミラーが取れています。また、所々かすり傷があります。詳しい状態は、画像をご確認ください。素材...金属スケール...1/24
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