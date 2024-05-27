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呪術廻戦 領域展開フェア 黒閃まんじゅう ステッカー 五条悟　ジャンショ
商品番号 V12412623796
商品名

呪術廻戦 領域展開フェア 黒閃まんじゅう ステッカー 五条悟　ジャンショ
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 5,011 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ジャンプショップで黒閃まんじゅうを購入した際に付いていたステッカーの2枚セットです。○五条悟（渋谷事変鏖殺時）×2新品未使用ですがランダム品かつそのまま入っていたものなので神経質な方はご購入お控え下さい。今ではなかなか手に入らないレア商品だと思います。即購入ok⭐︎
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