呪術廻戦 領域展開フェア 黒閃まんじゅう ステッカー 五条悟　ジャンショ

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ご覧頂きありがとうございます。ジャンプショップで黒閃まんじゅうを購入した際に付いていたステッカーの2枚セットです。○五条悟（渋谷事変鏖殺時）×2新品未使用ですがランダム品かつそのまま入っていたものなので神経質な方はご購入お控え下さい。今ではなかなか手に入らないレア商品だと思います。即購入ok⭐︎