BOSS　ボス　SP-303　Dr.Sample　サンプラー

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BOSS ボス SP-303 Dr.Sample サンプラー機材整理のため出品します。BOSSのサンプラーDr.SampleSP-303です。若干の傷やスレございます。動作確認済みです。出品は写真のとおりです。箱などは付属していません。再起動はしておりませんのでご了承いただけますと幸いです。●メモリーカード有り●アダプターあり◎取り扱い説明書、箱等はありません。説明書はありませんが、ネットで「RolandSP-303説明書」と検索すると出てきます。SP-303は、サンプリング周波数44.1kHzのCDクオリティのサンプリングが可能です。さらにサンプリングしたサウンドの保存メディアとして、3.3V仕様のスマートメディアを採用。8Mバイト~64Mバイト（最大202分）までのスマートメディアに対応し、長時間サンプリングが可能になりました。 また、スマートメディアを介してのWAV、AIFFファイルのインポートも可能です。中古機材になります。これからの使用により故障など起きる可能性がある旨を御理解のある方のみ検討を御願い致します。サンプラーrolandローランドbossボスlofiローファイjdillaジェイディラmadlibマッドリブsp303sp404sp404sxsp555ビートメイクヒップホップhiphop