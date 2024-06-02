WCS 2023 横浜 海外限定 ポケモンカード　プレイマット　デッキシールド

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商品詳細
WCS2023横浜海外限定PokémonWCSYOKOHAMAJAPANLOOKUPONTHESTARSピカチュウ 星を見て星座EEVEEBREAKAWAYイーブイデッキシールド1点プレイマット2点のセットになります即購入⭕️まとめ買い⭕️バラ売り❌コンビニ払い➡️支払い予定を教えてください他の商品とのまとめ買い↓#ちらち出品ポケモン※まとめて購入頂ける場合はお値引きさせて頂きますご希望の方はコメント欄に記載ください折れ濡れ対策を行い、迅速に発送します※同名カードはまとめてスリーブに入れる場合があります※詳しくはプロフィールをご確認くださいスリーブ
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