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【9枚】E♭クラリネット エスクラリネット リード V12 3半 3 1/2
商品番号 D81673096716
商品名

【9枚】E♭クラリネット エスクラリネット リード V12 3半 3 1/2
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エスクラリネット用リード9枚バンドレンV123半(31/2)ベークラ用と間違えて購入し、1枚開けてしまったため9枚になります。
http://narcologia.ru/goods/plaque814807.html
http://narcologia.ru/goods/message116827.html
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