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商品詳細
価値ある逸品です‼️伊賀焼人気作家の新歓嗣さんの飛天抱琴徳利です‼️陶器セレクトショップにて購入しました❗️購入後は未使用です❗️新歓嗣さんオリジナルの飛天抱琴の人形が胴肩に付いた徳利です‼️欠け、ヒビなどはありませんが焼成時の焦げ、イシハゼ等がありますのでご了承してくださいませ❗️水漏れ無し確認済みです❗️作家署名合わせ箱、共布、陶歴書、抱琴のいわれ書きが付いております❗️高さ約14.3×胴回り最大約8.5×注ぎ口幅約3.5～4.3センチです。約400cc入ります。プロフィールの確認をお願いいたします❗️
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伊賀燒人気作家新歓嗣飛天抱琴徳利 | www.amormentecuerpo.com
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