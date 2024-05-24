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PROPLICA 青薔薇の剣
商品番号 X91435209160
商品名

PROPLICA 青薔薇の剣
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10月28日AMまでの出品とさせていただきます。最終値下げです。これ以上の値下げはいたしませんのでご了承ください。断捨離中のため手放すことにしました。TVアニメ「ソードアート・オンラインアリシゼーションWarofUnderworld」に登場する『青薔薇の剣』を、大人のなりきりディスプレイモデルのブランド「PROPLICA」にて、約1/1サイズで初立体化！ユージオ・キリトの名セリフ・効果音などサウンドを多数収録！登場作品ソードアート・オンラインアリシゼーションWarofUnderworld主な商品内容・本体・専用台座・取扱説明書・解説書主な商品素材　ABS電池　単4電池×2（別売り）商品サイズ　全長：約1000mm対象年齢　15歳～
http://narcologia.ru/goods/cowpox797839.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect195670.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion892278.html

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PROPLICA 夜空の剣＆青薔薇の剣 セット | labiela.com

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