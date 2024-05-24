PROPLICA 青薔薇の剣

10月28日AMまでの出品とさせていただきます。最終値下げです。これ以上の値下げはいたしませんのでご了承ください。断捨離中のため手放すことにしました。TVアニメ「ソードアート・オンラインアリシゼーションWarofUnderworld」に登場する『青薔薇の剣』を、大人のなりきりディスプレイモデルのブランド「PROPLICA」にて、約1/1サイズで初立体化！ユージオ・キリトの名セリフ・効果音などサウンドを多数収録！登場作品ソードアート・オンラインアリシゼーションWarofUnderworld主な商品内容・本体・専用台座・取扱説明書・解説書主な商品素材 ABS電池 単4電池×2（別売り）商品サイズ 全長：約1000mm対象年齢 15歳～



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