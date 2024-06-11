煎茶道具 南部鉄瓶岩鋳造 金工細工『千鳥文』急須 鉄瓶☆時代物★

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商品詳細
煎茶道具南部鉄瓶岩鋳造金工細工『千鳥文』急須鉄瓶☆時代物★茶道具★3D1013サイズ(約):最大幅14cm、高さ15.5cm(持ち手含)、重さ938g
http://narcologia.ru/goods/sepulchral252532.html
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